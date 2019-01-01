حمى الضنك تودي بحياة 12 شخصا في بنجلاديش

قال مسؤولون الثلاثاء إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، عقب تشخيص إصابتهم بفيروس الضنك في بنجلاديش، ليبلغ بذلك عدد ضحايا تفشي الفيروس في البلاد إلى 12 شخصا.

وقال ناصر الدين المسؤول الطبي بمستشفى دكا ميديكال إن رجلا وسيدة يتلقيان العلاج لإصابتهما بالفيروس لقيا حتفهما بالمستشفى.

وقال بكير حسين مدير مستشفى شير أي بانجلا للصحفيين إن شابين / 18 عاما/ و /24 عاما/ توفيا بعد يومين من نقلهما للمستشفى بمنطقة بارشال.

وقد سجلت الحكومة ثمان حالات مصابة بحمى الضنك منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وقالت عائشة اكتير المسؤولة بوزارة الصحة إنه تم تشخيص إصابة 13637 شخصا بالفيروس في 63 منطقة من بين المناطق الإدارية الـ64 في بنجلاديش منذ كانون ثان/يناير الماضي.