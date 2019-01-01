موسكو: إحباط 17 هجوما إرهابيا منذ بداية العام

أعلن النائب الأول للمدعي العام الروسي ألكسندر بوكسمان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منعت وقوع 17 هجومًا إرهابيًا داخل البلاد منذ بداية العام.

وقال بوكسمان - خلال اجتماع لهيئة مجلس النيابة العامة الروسية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه "لايزال هناك خطر خلق بؤر للنشاط الإرهابي في مناطق البلاد.. هذا ما يؤكده عدد الأعمال الإرهابية التي منعتها وكالات إنفاذ القانون في الأشهر الستة الماضية.. حيث تم إحباط 17 محاولة من هذا القبيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في وقت سابق - أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف ارتفع بنسبة 5% عام 2017، مشيرا إلى أن أكثر من 3 آلاف موقع متطرف تم حظره منذ حصول النيابة العامة الروسية على تفويض بذلك.