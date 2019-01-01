أفاد موقع "سي إن إن" الأمريكي، وموقع "الجارديان" البريطاني، اليوم الاثنين، بتسريب 40 ألف لتر من الديزل في البحر بالقرب من جزيرة نائية على الساحل الجنوبي لدولة تشيلي.

وذكرت "سي إن إن" إن التسرب النفطي وقع يوم السبت، قبالة جزيرة جواريللو على الجانب الشيلي من منطة باتاجونيا، التي تشكل مساحة مشتركة بين الأرجنتين وشيلي.

وانتشرت القوات البحرية التشيلية على طول الساحل، بعد أن أبلغتها شركة التعدين التشيلية "CAP"، التي تعمل في مناجم الجزيرة، بوقوع الحادث.

من جهتها، قالت البحرية التشيلية إنه تم نشرعدة وحدات في المنطقة للسيطرة على التسرب الذي دخل مياه جنوب المحيط الهادئ، وذكرت أنه بحلول يوم الأحد تم احتواء حوالي 15000 لتر من مياه البحر الملوثة، عن طريق إرسال بارجة وقارب إلى موقع التسرب، فيما فتحت السلطات تحقيقا لكشف غموض سبب حدوث الكارثة.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، حذرت منظمة السلام الأخضر العالمية (جرينبيس) في تشيلي، من أن التسرب قد يكون له عواقب بيئية "مدمرة"، وقال المدير الوطني للمنظمة، ماتياس أسون: "إنه لوضع خطير للغاية إذا نظرنا إلى الطبيعة البكر التي تتمتع بها البيئة البحرية التي أصابها التسرب فهي غنية بالثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين، والتي ستتعرض حتما للخطر عندما تصعد للسطح للتنفس وتجد نفسها مغطاه بالنفط".

حث الحكومة التشيلية على توفير جميع الموارد لمواجهة الكارثة، ودعت كل الأطراف للتعاون لتقديم المعلومات اللازمة حول التسرب، فيما قالت شركة التعدين التشيلية إنها ستتعاون في التحقيق، وأنها بدأت عملية مراقبة دائمة في المنطقة.

في نهاية العام 2017، وثقت (جرينبيس) تلوث بحيرة "يانكيوي"، ثاني أكبر بحيرة مائية في تشيلي، بسبب القاء شركة الصرف الصحي في مدينة لوس لاغوس النفايات والمخلفات فيها.