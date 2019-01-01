تداول 376 شاحنة بضائع و200 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت وتداول 376 شاحنة بضائع و200 سيارة علي مدار يومين.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم، أن ميناء نويبع يستعد اليوم استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 29 شاحنة و11 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس سفينتين وعلى متنهم 30 شاحنة و10 سيارة، وشهد مغادرة سفينتين وعلى متنهم 48 شاحنة و4 سيارات، بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

وأكد أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات فحص الشحن، للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

وأوضح أن ميناء سفاجا سيشهد اليوم مغادرة 3 سفن وعلى متنهم 98 شاحنة و63 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس 4 سفن وعلى متنهم 115 شاحنة و112 سيارة، كما شهد مغادرة السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة.