مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات المصرية اليونانية ورائها كثير من المصالح

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات "المصرية - اليونانية" الحالية تمثل نوعًا من الصداقة «ورائها كثير من المصالح».

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية، لليونان اليوم، ستتناول مجموعة من القضايا أهمها: (المصالح الاقتصادية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات والسياحة، والعبور في قناة السويس، ومشاكل المنطقة والأزمة في سوريا وليبيا؛ لأنهما من دول البحر المتوسط والوضع فيهما يؤثر على كل من مصر واليونان، والمصالح المشتركة داخل القارة الأوروبية؛ لأن اليونان تعتبر منفذا مهما جدًا للسلع والصادرات المصرية إلى باقي الدول الأوروبية.

وأوضح أن مصر تسعى إلى توثيق التعاون بينها وبين اليونان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعضوية اليونان، بإنشاء اتفاقية للشراكة المصرية اليونانية، معتبرًا إياها شراكة لها أبعاد سياسية وأمنية وتجارية واقتصادية تمثل حوارًا معرفيًا وحوارًا للحضارات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمن إلغاء الرسوم الجمركية بين مصر واليونان وقبرص، محققة تجارة حرة تمامًا بين هذه البلدان، قائلًا: «العوائق الجمركية وغير الجمركية أزيلت بشكل كامل وهناك حركة دائبة لتبادل تجاري، اليونان تعد من أكبر مستوردي القطن المصري، هناك تعاون اقتصادي استثمارات يونانية في مصر ونسعى لزيادته».

وأكد أن الزيارة تحمل رسالة تقتضي بوجود مصر في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة أي انتهاكات أو تهديدات من أي جانب، مضيفًا: «وبالتالي سامح شكري بيقول نحن هنا، مصر لن تسمح بأي انتهاكات في شرق المتوسط تخالف العرف والاتفاقيات الدولية القائمة، وخاصة الاتفاق المصري اليوناني القبرصي بترسيم الحدود الاقتصادية».

وأوضح أن محاربة الإرهاب من القضايا الهامة المتناولة، في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان ودول التحاد الأوروبي، اتفاقية «المشاركة المصرية الأوروبية»، قائلًا: «نتعهد جميعًا بمحاربة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى غسيل الأموال والهجرة غير المشروعة وتجارة المخدرات».

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في زيارة رسمية إلى العاصمة اليونانية «أثينا»؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والقضايا ذات الاهتمام بين البلدين.

وصرح أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير إلى أثينا من المقرر أن تشمل لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، فضلًا عن جلسة مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليونان.