رئيس الوزراء الفلسطيني: نتنياهو وإدارة ترامب يدمران حل الدولتين

هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا.

وقال اشتية، في افتتاح اجتماع لمنظمة الاشتراكية الدولية في رام الله، إن نتنياهو "ليس شريكا في السلام وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا".

وأضاف أن إسرائيل في ظل حكم نتنياهو "باتت أمام خيارات محدودة فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون ( 8ر6 مليون نسمة) على اليهود ( 6.6 مليون نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق مئتي ألف لصالح الفلسطينيين".

وتابع "نتنياهو وضع إسرائيل أمام إما حل الدولتين وأما الموت ديمغرافيا، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".

ووصف إشتية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "غبية إذ اعتقدت أنها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، لكن شعبنا اثبت انه لن ينهزم ولن يستسلم".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس".

واعتبر اشتية أن خطة الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها"، متهما إدارة ترامب "بممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني".

وأعلن أنه تم اليوم تشكيل لجنة فلسطينية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية تعليق العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "لأن إسرائيل لا تحترم أي منها وتخرقها بشكل ممنهج".

وقال: نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل أن يبقى طرف ملتزم وطرف آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال".

وتابع: نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم".

ويشارك في اجتماع الاشتراكية الدولية ممثلون عن 22 حزبا سياسيا من 14 دولة، فيما غاب ممثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني فؤاد أحمد سعدي الذي منعته إسرائيل من الدخول لأصوله الفلسطينية.