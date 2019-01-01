عربات الحنطور تختفى من شوارع روما

وافقت لجنة النقل في مجلس النواب الإيطالي على مقترح بمنع العربات التي يجرها خيول "الحنطور" من التجول في شوارع العاصمة روما، وقصرها على حدائق العاصمة الإيطالية فقط، على أن يطرح الأمر لنقاش عام قبل إقراره بشكل نهائي.

وقال رئيس لجنة البيئة في روما دانييلي دياكو إن من بين الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء هو تجنيب الخيول للمعاناة بالسير في الشوارع مع السيارات وتعريضها للمخاطر

وأوضح أنه"سيكون من الممكن لسائقي عربات الحنطور - وهم 32 فقط - تبديل الوظائف والتقدم للحصول على تراخيص لقيادة سيارات الأجرة، ولكن نظرًا لأنه لن يتم إدخال عربات جديدة تجرها الخيول فمن المحتمل أن تختفي تلك العربات إذا تقدم جميع السائقين الـ32 ليصبحوا سائقي سيارات الأجرة".