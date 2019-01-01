 بالفيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات سيبيريا الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات سيبيريا الروسية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:38 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر حرائق هائلة تعرضت لها غابات سيبيريا الروسية.

وتسببت الحرائق في التهام 3 ملايين هكتار من غابات سيبيريا، في حين وصل الدخان الناتج عنها إلى مدن الأورال الواقعة عى حدود روسيا مع أوروبا وآسيا.


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