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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر حرائق هائلة تعرضت لها غابات سيبيريا الروسية.
وتسببت الحرائق في التهام 3 ملايين هكتار من غابات سيبيريا، في حين وصل الدخان الناتج عنها إلى مدن الأورال الواقعة عى حدود روسيا مع أوروبا وآسيا.