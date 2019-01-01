سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر حرائق هائلة تعرضت لها غابات سيبيريا الروسية.

وتسببت الحرائق في التهام 3 ملايين هكتار من غابات سيبيريا، في حين وصل الدخان الناتج عنها إلى مدن الأورال الواقعة عى حدود روسيا مع أوروبا وآسيا.