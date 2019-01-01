في بعض الأحيان يشعر المتواجدين على الشاطئ بالرغبة في "حك العين"، بعد الخروج من الماء، إضافة إلى معاناة البعض من وجود حرقان بسيط وإحمرار، معتقدين أن مياه البحر المالحة هى السبب في ذلك.

ووفقًا لما ذكره موقع "essilorusa" فإن هناك بعض الأشياء السيئة التي يفعلها المصيفون، هى التي تتسبب في شعورهم بآلم في العين أو إحمرارها دون أن يدركون ذلك، وحتى يمر المصيف دون إصابة العين بالضرر يجب اتباع النصائح التالية:

1- عليك شراء قطرات الدموع الصناعية قبل ذهابك إلى الرحلة الصيفية؛ لأنها تساعد عينك على تحمل أشعة الشمس التي تتعرض لها كثيرًا أثناء تواجدك على الشاطئ نهارًا، من خلال ترطب العين، ويجب أن تكون هذه القطرة شيئًا أساسيًا عند الأشخاص الذين يعانون من خفاف العين.

2- في حالة رغبتك برؤية ما يحدث تحت قاع الماء أثناء السباحة يجب ارتداء نظارة البحر؛ حتى تحمى العين من المياه المالحة التي من الممكن أن تتسبب في الحكة في حالة ملامستها للعين كثيرًا.

3- حاول عدم فرك عينك كثيرًا أثناء تواجدك في المياه حتى لا تدخل بعض الرمال الدقيقة التي تخلطها الأمواج مع الماء.

4- حاول عدم الجلوس كثيرًا تحت أشعة الشمس؛ لأنها ستضر عينك بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ويجب ارتداء نظارة شمسية إذا كنت ستقضي ساعات على الشاطي.

5- في حالة الرغبة بالجلوس بحمامات السباحة والعوم فيها أثناء وجود أمواج عالية في البحر، من الضروري ارتداء نظارة الماء؛ لأن الكلور المتواجد في حمامات السباحة يتسبب في إحمرار العين نتيجة لالتهاب الأوعية الدموية الموجودة فى بياض العين.