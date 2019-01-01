معاناة الأم من اكتئاب ما بعد الولادة أمر شائع الحدوث بين السيدات، خاصةً عند إنجاب الطفل الأول لعدم وجود خبرة سابقة في التعامل مع الرضع وكيفية رعايتهم جيدًا، لكن بعض النساء يجهلن أن الرجل أيضًا أحيانًا كثيرة يعاني من الاكتئاب فور إنجاب زوجته، ويحتاج إلى مساندة الزوجة له والاهتمام به مثلما كانت تفعل قبل الإنجاب.

اهتمام الزوجة بالرضيع على حساب الزوج يجعله يشعر بحالة من الغيرة، فبعد أن كان هو الشخص الوحيد المدلل في حياة زوجته أصبح هناك من يشاركه فيها ويستحوذ على أغلب أوقاتها، ولهذا على الزوجة الحذر من الابتعاد عن الزوج بعد الإنجاب، وفقًا لما ذكره موقع "healthychildren".

أعراض اكتئاب الرجل بعد الولادة يمكن ملاحظتها بسهولة من قبل الزوجة، حيث أنها تتركز على ابتعاد الزوج عن حمل الرضيع أو مساعدة زوجته على تغيير ملابس الطفل، وحديثه عن الخوف من المسئولية التي سيتحملها مع تقدم الطفل بالعمر.

ومن الأعراض أيضَا العصبية الزائد في التعامل وعدم الرغبة في سماع بكاء الطفل ليلًا والإحباط، وإذا لاحظت الزوجة أي من هذه الأعراض عليها التدخل فورًا بالحديث مع زوجها عن قيمة وجود طفل في المنزل والسعادة التي سيشعر بها حينما يرى طفله يكبر في العمر.

وحسبما ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن نسبة إصابة الرجالة باكتئاب ما بعد الولادة كانت 25% لكن خلال السنوات القليلة الماضية وصلت النسبة إلى 50%، حيث أن إصابة الزوجة باكتئاب الولادة يمكن أن يترتب عليه إصابة الزوج أيضًا؛ لأن الزوجة لها التأثير الأكبر على رفاهية الأسرة.

تستطيع الزوجة بسهولة مساعدة زوجها على تخطي أزمة اكتئاب ما بعد الولادة من خلال تخفيف طلباتها المنزلية بعد ولادة الطفل لفترة قليلة؛ حتى لا يشعر الرجل بعبء مصروف المنزل ومتطلبات الطفل أيضًا، كما يمكنها أن تطلب منه مساعدتها في تحميم الرضيع؛ لأن هذه الأشياء ستقربه من الصغير وتجعله يساعد زوجته ولن تكون مضطرة لقضاء وقت طويل مع الرضيع على حساب الزوج، لكن إذا استمرت أعراض الاكتئاب؛ عليها عرض الزوج على طبيب مختص بعد إقناعه بذلك.