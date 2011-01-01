أكثر من 1400 قائمة تترشح للانتخابات التشريعية في تونس

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أعلن عضو بهيئة الانتخابات المستقلة في تونس مساء الاثنين عن تقديم أكثر من 1400 قائمة ترشحها للانتخابات التشريعية تجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وأغلقت مكاتب الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات في كافة أنحاء البلاد أبوابها مساء الاثنين في تمام السادسة بالتوقيت المحلي مع انتهاء آجال تقديم الترشحات التي بدأت يوم 22 من الشهر الجاري.

وصرح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن عدد القوائم المترشحة بلغ 1433 تضم جميعها 14 ألفا و177 مرشحا.

وتنقسم تلك القوائم إلى 653 قائمة حزبية و648 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية.

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.