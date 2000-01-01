مصارعة فوق قمة جبل في النمسا إحياء لتقليد يعود لأكثر من 500 عام

في هذا الوقت من كل عام يجتمع رجال من منطقة سالزبورج النمساوية للمصارعة فوق قمة جبل هوندشتين على ارتفاع أكثر من 2000 متر إحياء لمنافسات أحد الفنون القتالية القديمة.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تقليد المصارعة (الكلتية) الذي يعود تاريخه لأكثر من 500 عام على قائمتها للتراث الثقافي لعام 2010.

وقال جونتر هيم وهو مصارع مخضرم ”كان هوندشتوا (هوندشتين) في الأصل جبلا مقدسا لدى الكلتيين الذين هاجروا إلى هنا في القرن الخامس قبل الميلاد. جلبوا الحديد والأدوات والخراف والأبقار معهم وكذلك رياضة (مصارعة) الرانجلن“.

وأضاف أن الفرق بين المصارعة الكلتية والمصارعة بالمعنى المتعارف عليه بسيط قائلا ”كان الإغريق والرومان يتصارعون وهم عراة الصدور أما الكلتيون فكانوا يتصارعون بملابسهم.. وبقي الوضع على ما هو عليه“.

ويُسمح للأطفال بدءا من سن السادسة بالمشاركة في المنافسات لكن لا يتنافس على الجائزة التي تعرف باسم (هاجموار) إلا من بلغوا سن 19 عاما على الأقل.

وشارك هذا العام 90 متنافسا واستعرضوا مهاراتهم في المباريات. وأهم المهارات المطلوبة للتميز في هذه المصارعة هي الإمساك بالخصم بإحكام والوقوف بثبات والكثير من القوة.

وفاز باللقب هذا العام كريستوف إيبرل البالغ من العمر 25 عاما.

وقال إيبرل لرويترز ”إنه شعور لا يُصدق. تعمل لسنوات أملا في تحقيق هذا النجاح وعندما يتحقق يصعب عليك التصديق.. إنه شعور رائع“.