جلسة عامة في برلمان تونس لتأبين السبسي غدًا

أعلن رئيس البرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو عن جلسة عامة في البرلمان غدا الأربعاء تخصص لتأبين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأعلن مورو في أول اجتماع له مع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم الثلاثاء عن قراره تأجيل الأنشطة التشريعية للبرلمان التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق على أن تخصص الجلسة العامة غدا لتأبين الرئيس الراحل.

وشغل مورو القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية منصب النائب الأول لرئيس البرلمان محمد الناصر منذ انتخابات 2014.

واستلم الناصر بمقتضى الدستور منصب الرئيس المؤقت إثر وفاة السبسي يوم 25 يوليو الجاري في مدة لن تتجاوز في أقصاها 90 يوما.

وتشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 سبتمبر المقبل فيما تجرى الانتخابات التشريعية يوم السادس من أكتوبر المقبل.