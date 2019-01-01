البيت الأبيض يتابع تعزيزات القوات الصينية على الحدود مع هونج كونج

قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض يراقب تعزيزات القوات الصينية على الحدود مع هونج كونج، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وبدأت أسابيع من الاضطرابات في الإقليم الصيني تربك شرطة هونج كونج، الذين وجدوا أنفسهم في خضم اشتباكات عنيفة مع المحتجين.

وحذرت الصين أمس الاثنين من أن مستوى أعمال الشغب "تجاوز بكثير" الاحتجاج السلمي بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت حكومة البر الرئيسي أيضًا إن "الولايات المتحدة هي من أوجد" العنف، وهي تهمة نفاها المسؤول بالإدارة الأمريكية الذي أطلع الصحفيين على المعلومات شريطة عدم الكشف عن هويته.

وانطلقت الاحتجاجات التي بدأت في يونيو في هونج كونج ضد القانون المقترح الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائيا إلى الصين .

وعلى الرغم من أنه تم إلغاء مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات في شهر يونيو الماضي لأجل غير مسمى، إلا أن مئات الآلاف من المتظاهرين استمروا في التعبير عن سخطهم تجاه حكومة المدينة، وما وصفوه باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.