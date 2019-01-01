 تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ25 أغسطس - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 2:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ25 أغسطس

محمد فرج
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:11 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 25 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة لجميع المتهمين في القضية، من بينهم المتهمين الخمسة الذي صدر الحكم ضدهم غيابيا.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك