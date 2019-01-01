تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ25 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 25 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة لجميع المتهمين في القضية، من بينهم المتهمين الخمسة الذي صدر الحكم ضدهم غيابيا.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.