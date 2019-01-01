الشرطة اليونانية تستهدف المهاجرين بالمداهمات والاعتقالات بالمطارات

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صعدت الشرطة اليونانية من مجهوداتها لاستهداف الأنشطة غير المشروعة من قبل المهاجرين، وذلك بتنفيذ مداهمات في مدينة سالونيك الساحلية شمال البلاد واعتقال مهاجرين في مطارين رئيسيين وذلك لمحاولتهم استخدام وثائق مزيفة للسفر للخارج.

وتم اعتقال أكثر من 60 مهاجرًا من جنسيات مختلفة خلال مداهمات في سالونيك تستهدف العصابات التي تبتز الأموال من أصحاب المحال التجارية من أجل الحماية.

وقال المتحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، إن مثل تلك المداهمات سوف تتكرر بشكل أكثر في المستقبل لطمأنة سكان المدينة على تواجد الشرطة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل الاعلام اليونانية مقاطع فيديو يظهر فيها مهاجرون خلال مواجهات خطيرة باستخدام قضبان حديدية وسكاكين في محطة سكك حديد سالونيك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المواجهات نشبت بين عصابات متنافسة من أفغانستان والهند وباكستان وبنجلاديش.

وذكرت الشرطة اليونانية اليوم أنها اعتقلت 13 مهاجرا بمطارات جزيرتي سانتوريني وكوس بعد أن قدموا وثائق سفر مزورة في محاولة للسفر في رحلات جوية إلى إيطاليا ودول وسط أوروبا.