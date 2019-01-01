الصين تدافع عن معسكرات الإيغور: الموقوفون عادوا إلى ديارهم

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أفادت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء بأن أغلب من كانوا متواجدين في "مراكز إعادة التعليم" بإقليم شينجيانج غربي البلاد قد عادوا إلى ديارهم.

وقال شهرت ذاكر رئيس منطقة الحكم الذاتي الإيغورية بشينجيانج للصحفيين اليوم الثلاثاء :"بعد عمل شاق، عاد معظم من تم تعليمهم وتدريبهم إلى المجتمع".

وفي ذروة نشاط هذه المراكز، يُعتقد أنها كانت تضم 1.5 مليون شخص من أقليات عرقية، معظمهم من الويغور والكازاخستانيين.

ودافع ذاكر عن المراكز، وقال إنها "مراكز لتعليم المهارات المهنية والتدريب" وتهدف إلى منع انتشار التطرف الإسلامي.

وذكر أن المراكز كان يتم فيها تعليم المهارات اللغوية للأقليات العرقية، وكذلك "كيفية القيام بالأنشطة الدينية الطبيعية".

تجدر الإشارة إلى أن مراكز الاحتجاز في شينجيانج هي جزء من حملة قمع واسعة في الإقليم، والتي انطلقت لأسباب من بينها أعمال شغب دموية وقعت عام 2009 .

وخارج المعسكرات، يخضع الإيغور لشبكة مراقبة تتضمن إخضاعهم لنقاط تفتيش بها أجهزة للتعرف على الوجه وكاميرات مراقبة أمنية داخل المنازل. كما يتم إجبار العائلات المسلمة على استقبال مسؤولين من عرقية الهان الرئيسية للإقامة معهم.

في غضون ذلك، أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إرسال فريق مراقبة إلى الإقليم "للوقوف على الأوضاع هناك".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو القول :"بناء على دعوة من الصين، سنقوم بإرسال فريق من عشرة أشخاص لتلك المنطقة (شينجيانج)".

وكانت تركيا حثت في فبراير الماضي الصين على وقف "التعذيب وغسيل الدماغ السياسي الذي يُمارس في السجون ومعسكرات الاعتقال ضد أكثر من مليون من الأتراك الويغور".

وكانت الصين قد شددت على رفض تصريحات أنقرة ووصفتها بأنها "خاطئة وغير مسؤولة تماما".