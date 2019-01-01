قال أيمن عبد الموجود، رئيس هيئة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن خدمة الحجاج هو شرف للجميع، موضحًا أن شعار المملكة العربية السعودية يتمثل في أن «خدمة الحجاج شرفٌ لنا».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، قائلًا: «وبالتالي كل القائمين على منظومة الحج في مصر أو خارج مصر، بيخدم أي حاج ده شرف ليه إن هو يخدم الحجاج فهي مهمة إنسانية بكل تأكيد».

وأوضح أن عدد الحجاج بلغ هذا العام حوالي 12 ألف حاج، يمثلوا حجاج وزارة التضامن الاجتماعي، من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بخلاف في 335 حاج من حصة الهيئات والوزارات تم انضمامهم لرحلة الحج التابعة لوزارة التضامن.

وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون الكامل ما بين جميع بعثات وزارة التضامن والصحة والسياحة والبعثة الرسمية لمجلس الوزراء، بدأت استعداداتها لموسم الحج منذ فترة طويلة، بدأت مع نهاية موسم الحج العام الماضي، لضمان نجاح موسم الحج، متابعًا: «تم الاستعداد مبكرًا، تم اختيار الحجاج على مستوى 27 محافظة، ما يقرب حوالي 50% من حجاجنا غادروا الأراضي المصرية، 2800 موجودين في المدينة، وزيهم موجودين في مكة».

وأشاد بدور مصر للطيران في تيسير عملية انتقال الحجاج، بانتقال نصف عدد الحجاج إلى المدينة في بداية الموسم والنصف الآخر في نهايته، لضمان استخدام كافة الحجاج لمطار المدينة بدلًا عن مطار جدة الذي يبعد ست ساعات عن المدينة، بالإضافة إلى الاستفادة من المطارات الإقليمية داخل مصر، متابعًا: «في تنسيق مبكر مع مصر للطيران، نجحنا إننا نستخدم المطارات الإقليمية في إطار تيسيرات مقدمة لحجاج المحافظات، مش كله بيسافر من مطار القاهرة، مطار أسوان شغالين فيه ومطار الأقصر لحجاج الأقصر وقنا وسوهاج، ومطار برج العرب لحجاج اسكندرية ، النهاردة غادر حجاج البحر الأحمر من مطار الغردقة».

وقال إن الوزارة حرصت على توفير باصات مناسبة لنقل الحجاج، بموديلات جديدة تتراوح بين عامي 2016 و2019، بالتنسيق مع الجانب السعودي، مضيفًا: «الإجراءات تتم بتنسيق تام، في مواعيد للباصات الحجاج بيتحركوا، معرفة المقعد الخاص بكل راكب، قبل السفر عارفين الغرفة اللي هيقيموا فيها كلها إجراءات لحدوث ألفة ما بين الحجاج قبل السفر».