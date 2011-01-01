نيكي يصعد بفضل مكاسب التكنولوجيا، والنتائج الضعيفة لم تزعج المستثمرين

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ارتفعت الأسهم اليابانية -اليوم الثلاثاء- بقيادة شركات التكنولوجيا حيث تجاوز المستثمرون نتائج الربع السابق الضعيفة ويراهنون على انتعاش محتمل في المواسم المقبلة.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.43% إلى 21709.31 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي وكان عند 21823 نقطة.

وقفزت شركة سكرين هولدنجز المصنعة لآلات صناعة الرقائق 3.5% على الرغم من أن الشركة خفضت تقديراتها لصافي الأرباح السنوية بنحو 5.6%، وعزت ذلك إلى تراجع المبيعات في أنشطتها المرتبطة بالطباعة وارتفاع التكاليف.

كما أقبل المستثمرون على أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى التي تضررت جراء المخاوف من تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا.

وقفز سهم فانوك كورب 3.1% بعدما تجاوزت أرباحها الفصلية توقعات المحللين، على الرغم من أن الشركة المصنعة للروبوتات خفضت توقعات الأرباح السنوية بسبب الضبابية الناجمة عن الخلافات التجارية.

كما خالف سهم هيتاشي التوقعات وصعد 3% على الرغم من إعلان الشركة انخفاض الأرباح التشغيلية الفصلية 16% بفعل تدهور سوق الهواتف الذكية والمواد المرتبطة بالسيارات.

وتراجع سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.7% بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في صناعة المعدات الثقيلة والنقل عن أول صافي خسارة فصلية خلال عشرة أعوام للفترة بين أبريل ويونيو.

وتراجع الإنتاج الصناعي باليابان بنسبة تفوق التوقعات بلغت 3.6% ليصل إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام في يونيو، لكن ذلك لم يهز ثقة المستثمرين أيضا.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% لينهي الجلسة عند 1575.58 نقطة.