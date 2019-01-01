 ميدو: عقبة وحيدة تعطل صفقة محمد إبراهيم - بوابة الشروق
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ميدو: عقبة وحيدة تعطل صفقة محمد إبراهيم

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
محمد عبد المحسن
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:23 ص

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة أن إداراة النادي الفيومي حصلت على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود عقبة وحيدة تعطل اتمام الصفقة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «مازالت المفاوضات جارية معه للتوقيع، نعلم جيدًا إمكانياته، قليلُا مانجد لاعب بهذه الإمكانيات، ولكن لدينا سقف محدد من الرواتب لن نتخطاه».

وتابع: «لابد أن يكون هناك توازن بغرفة خلع الملابس ولن نصنع فروق مادية بين اللاعبين، والآن نحن في مرحلة الاتفاق المادي معه».

وكان رئيس الزمالك قد أعلن أمس الأول الأحد عرض محمد إبراهيم للبيع، بعد الخسارة من الأهلي في ختام الدوري الممتاز، والذي حسمه الأهلي في الجولة قبل الأخيرة.


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