اليابان: مصرع 11 شخصا ونقل 5666 آخرين إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 11 شخصا ونقل 5 آلاف و666 آخرين إلى المستشفيات بسبب مشاكل طبية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي التي اشتدت حدتها عقب نهاية موسم الأمطار في معظم المناطق.

وأفادت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- بارتفاع عدد الأشخاص المتأثرين بارتفاع درجات الحرارة والذين نُقلوا إلى المستشفى إلى ثلاثة أمثال تقريبا عن الأسبوع الماضي حيث كان يبلغ عددهم آنذاك ألفا و948 شخصا. ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق 6ر52 في المئة من إجمالي عدد المصابين حتى أمس الأول.

ومن بين 5 آلاف و666 شخصًا، ظهرت أعراض حادة على 119 شخصا تتطلب عادة ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من العلاج داخل المستشفى، بينما عانى ألف و792 شخصا من مشاكل أقل خطورة، مما يلزم بقائهم في المستشفى لمدة أقصر.

وتحث وكالة مكافحة الحرائق والكوارث المواطنين اليابانيين لتناول الكثير من الماء إلى جانب أخذ قسط من الراحة إذ أنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة أعلى من المتوسط في اليابان خلال الأسبوع المقبل.