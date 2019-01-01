شركة أسترالية تعتزم استخراج اليورانيوم من شمال موريتانيا

تعتزم شركة أسترالية في استغلال منجم تيرس في أقصى الشمال الموريتاتي بالقرب من الحدود مع الجزائر في أعماق الصحراء لاستخراج اليورانيوم الخام على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بين 2020 و2021.

وذكر بيان للشركة نقلته صحيفة "أقلام" الموريتانية اليوم الثلاثاء أن تكلفة المشروع الإجمالية لن تتجاوز 9ر62 مليون دولار ويمكن استخراج 4ر12 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم من المنجم على مدار 15 سنة.

وأكدت الشركة أن تكلفة استخراج رطل اليورانيوم من المنجم لن تتجاوز 8ر29 دولار وأن تكلفة المشروع الإجمالية يمكن استعادتها في غضون ثلاث سنوات.

وكانت الحكومة الموريتانية قد منحت العام الماضي رخصة لاستخراج اليورانيوم من منجم تيرس للشركة الاسترالية مقابل 15% من الانتاج.