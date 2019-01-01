مدير هيئة الانتخابات الكندية ينصح بعدم تأجيل الانتخابات الفيدرالية

قال مدير عام هيئة الانتخابات الكندية ستيفان بيرو، إنه من الضروري إقامة الانتخابات الفيدرالية القادمة في موعدها المحدد يوم 21 أكتوبر القادم، رغم مطالبات البعض بتغيير موعدها؛ نظرًا لتزامنها مع أحد الأعياد الدينية.

وتأتي هذه التوصية بالاحتفاظ بالموعد كما هو، بعد أن طالب كل من الناشط السياسي "إيرا والفيش" ومرشحة المحافظين بمنطقة إيجلينتون لورانس في تورنتو "شاني أريه بين" ترحيل الموعد إلى 28 أكتوبر القادم أي بعد أسبوع من الموعد الأصلي، قائلين: "إن انتخابات كندا لم تأخذ حقوقهم في الاعتبار بشكل صحيح بموجب ميثاق الحقوق والحريات".

يشار إلى أن المحكمة الفيدرالية قد أمرت، أسبوع الماضي، بمراجعة قرار مدر عام هيئة الانتخابات بعدم التوصية بتغيير الموعد المحدد.

وقال - في قراره - : "لا يوجد يوم مثالي للانتخابات خاصة في بلد متنوع مثل: كندا .. هناك دائما كنديون غير قادرين على التصويت يوم الانتخابات "، مضيفًا: "استنتج أنه لن يكون من المستحسن تغيير موعد الانتخابات في هذه المرحلة المتأخرة .. هذا وضع صعب يمس مباشرة القيم الأساسية لديمقراطيتنا".