نفق زهور الوستارية واحد من المعالم السياحية الجذابة في اليابان، يزوره السياح من جميع أنحاء العالم كل عام لمشاهدة المناظر الجمالية الخلابة لـ 20 نوعا من أنواع الزهور المختلفة.

يقع نفق زهور الوستارية في حديقة كاواتشي فوجي بمدينة كيتاكيوشو باليابان، على بعد 5 ساعات من طوكيو، وتعد حديقة كاواتشي فوجي موطن لـ150 نوعا من النباتات المزهرة، منهم 20 نوعا مختلفاً بنفق الوستارية.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف انديا» الهندية، تجذب ألوان الزهور التي تتراوح بين اللون الوردي والأبيض والأرجواني والبنفسجي والأزرق، عيون العالم لزيارة الحديقة والمشي داخل النفق والاستمتاع بالجمال الخلاب للمكان.

وتعتبر الفترة الممتدة بين أبريل ومايو هي أفضل وقت لزيارة النفق، فنهاية شهر أبريل هي ذروة ازدهار تلك الزهور، إذ تسمى تلك الفترة التي تبدأ من 21 أبريل إلى مطلع مايو، بـ "الأسبوع الذهبي".

ويمكن الوصول إلى نفق الوستارية بسهولة، لتوافر وسائل النقل المختلفة بمدينة كيتاكيوشو، فأقرب محطة قطار إلى النفق هي محطة " ياهاتا".