 سفير إندونيسيا لدى موسكو يؤكد زيارة بوتين لجاكرتا وجاري الاتفاق على الموعد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير إندونيسيا لدى موسكو يؤكد زيارة بوتين لجاكرتا وجاري الاتفاق على الموعد

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 7:18 م

قال سفير إندونيسيا لدى روسيا محمد وحيد سوبريادي، إنه تم تأكيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده و جاري الاتفاق على الموعد.

وأضاف "سوبريادي"، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء: "لم يتحدد موعد الزيارة بعد، فهذا ليس شيئًا بسيطًا، كما أن حفل تنصيب الرئيس الأندونيسي سيجرى في أكتوبر القادم".

وتابع قائلًا: "سنرى إذا كان بإمكاننا تنظيم الزيارة خلال العام الجاري أم لا .. أعتقد أن الزيارة على الأكثر ستجرى في أوائل العام القادم؛ لأن قمة آسيا - المحيط الهادئ ستعقد في نوفمبر القادم، حيث أنه تم تأكيد الزيارة ولكن يتم العمل على تحديد الموعد".


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