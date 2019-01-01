سفير إندونيسيا لدى موسكو يؤكد زيارة بوتين لجاكرتا وجاري الاتفاق على الموعد

قال سفير إندونيسيا لدى روسيا محمد وحيد سوبريادي، إنه تم تأكيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده و جاري الاتفاق على الموعد.

وأضاف "سوبريادي"، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء: "لم يتحدد موعد الزيارة بعد، فهذا ليس شيئًا بسيطًا، كما أن حفل تنصيب الرئيس الأندونيسي سيجرى في أكتوبر القادم".

وتابع قائلًا: "سنرى إذا كان بإمكاننا تنظيم الزيارة خلال العام الجاري أم لا .. أعتقد أن الزيارة على الأكثر ستجرى في أوائل العام القادم؛ لأن قمة آسيا - المحيط الهادئ ستعقد في نوفمبر القادم، حيث أنه تم تأكيد الزيارة ولكن يتم العمل على تحديد الموعد".