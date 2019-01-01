67 جملا مصريا يشارك في بطولة سباق ولي العهد للهجن بالسعودية

تستعد محافظة جنوب سيناء للمشاركة في بطولة سباق ولي العهد للهجن بالطائف في المملكة العربية السعودية.

قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن جميع الجمال التي ستشارك في السباق جاري تدريبها لمدة أسبوع بمدينة نويبع وإجراء كل الفحوصات والرعاية البيطرية قبل مغادرتها للأراضي السعودية عبر ميناء نويبع يوم الاثنين الموافق 5 أغسطس المقبل.

وأكد أن عدد الجمال التي ستشارك في السباق 67 جملا، بينهم 30 جمل بكرة، و37 جعدان، وسيرافقهم في الرحلة ذويهم والمدربين والبعثة الرسمية للهجن، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات السباق يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل وستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر القادم، بميدان الطائف لسباقات الهجن.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن أن السباق سيكون على أشواط دولية وهم شوط الزمول واللجايا والجيزاع والحج مع دول (إيران، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، والأردن، والكويت).

وأوضح أنه جرى التنسيق مع الجانب السعودي لتسهيل إجراءات دخول الجمال للأراضي السعودية ونقلهم إلى مكان إقامتهم استعدادا للسباق، كما أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي قد وفر داخل معسكرات تدريب الهجن كل سبل الرعاية البيطرية والغذاء اللازم للإبل.



