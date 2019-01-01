 زرع 10 أشجار ثمن الحصول على رخصة سلاح في ولاية البنجاب الهندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زرع 10 أشجار ثمن الحصول على رخصة سلاح في ولاية البنجاب الهندية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:20 ص

في محاولة للحد من ظاهرة التلوث التي تعاني منها الهند توصلت سلطات منطقة في ولاية البنجاب لفكرة جديدة لا تتحمل من خلالها أيه أعباء إضافية.

وقررت سلطات مقاطعة فيروزيبور إلزام كل متقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح شخصي بزرع 10 شتلات أشجار قبل التقدم بطلب الرخصة.

وقال حاكم المقاطعة تشاندار جيند في تصريحات للصحفيين أن "مواطني البنجاب مهوسون بالسيارات والأسلحة والهواتف المحمولة، فلنجعلهم مهوسون بزراعة شتلات الأشجار أيضا".

وأضاف أنه سيتعين على كل متقدم للحصول على رخصة سلاح إرفاق صورة سيلفى أثناء قيامه بزرع الشتلات، موضحا أن هذه العملية ستعوض المقاطعة عن عمليات قطع الأشجار التي صاحبت عمليات توسعة الطرق في السنوات السابقة في محاولة لتحسين البيئة.


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