شكري: ناقشت مع نظيري اليوناني تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بجلسة المباحثات الثنائية التي جمعت بينه وبين نظيره اليوناني، نيكولاس ديندياس، في أثينا.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، مساء الثلاثاء، إنه «تم خلال هذه الجلسة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجه البلدين».

وأضاف أنه «تم مناقشة ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار في منطقة المتوسط، واتفقنا على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء عليها، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، وتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق تطلعات الشعوب».

وأوضح أن «ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص احتل أولوية متقدمة في هذه الجلسة؛ انطلاقًا من حرصنا على الحفاظ على التعاون بين الدول الثلاث وتطويره وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تحظى بها».

ووصل سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.