إزالة 660 حالة إشغال طريق وتعدِ علي الأراض الزراعية وحالة بناء مخالف بالمنيا

تمكن رجال شرطة المرافق العامة بالمنيا، من إزالة 354 حالة إشغال طريق متنوعة، وإزالة 160 حالة تعدِ علي الأراضي الزراعية، وإزالة 146 حالة بناء مخالف.

وكان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من العميد مدير شرطة المرافق العامة، بقيام حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز شمال المحافظة، ومدينة المنيا، بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية الزراعة تمت إزالة 354 حالة إشغال طريق متنوعة، و160 حالة تعدِ علي الأراضي الزراعية، و146 حالة بناء مخالف.

وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.