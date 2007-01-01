 حقوق الإنسان النيابية بالعراق تدعو إلى مراجعة قانون الاتجار بالبشر - بوابة الشروق
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حقوق الإنسان النيابية بالعراق تدعو إلى مراجعة قانون الاتجار بالبشر

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 4:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 4:13 م

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية بالعراق إلى مراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2019، ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة في البلاد.

وأكد عضو اللجنة قصي الشبكي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 20 لسنة 2007.

وأوضح الشبكي أن مجلس النواب العراقي شرع قانون الاتجار بالبشر (رقم 28 لسنة 2012)، مشيرًا إلى أن القانون جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع الموقف الدولي، ولكنه يحتاج إلى إعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي.


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