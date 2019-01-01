جوايدو يستقبل السفير الألماني بعد عودته إلى فنزويلا

استقبل خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، السفير الألماني في فنزويلا، دانيل كرينر، بعد عودته إلى فنزويلا.

وقال زعيم المعارضة عقب لقائه السفير الألماني اليوم الثلاثاء، في المجلس الوطني، البرلمان: "النظام معزول"، مضيفًا: "أن نستطيع الترحيب بالسفير اليوم واعتراف الخارجية الألمانية بحكومتنا الانتقالية هو دليل على أننا نحقق تقدما في المحافل الدولية".

وكانت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اعتبرت مطلع مارس الماضي، كرينر شخصًا غير مرغوب به، وطردته من البلاد، حيث اتهمته بالتحيز لصالح المعارضة. وكان السفير الألماني في انتظار جوايدو، مع دبلوماسيين آخرين في مطار كاركاس، لدى عودة جوايدو من رحلة في أمريكا الجنوبية.

وكان جوايدو قد غادر فنزويلا رغم وجود تحقيقات سارية ضده، ورغم وجود أمر بمنعه من مغادرة البلاد.

وأفادت الحكومة الفنزويلية مطلع يوليو الجاري بأن كرينر لم يعد شخصًا غير مرغوب به، مما جعل السفير الألماني يعود لفنزويلا مطلع الأسبوع قبل الماضي، حيث التقى أيضا بخورخى أرياس وزير الخارجية بحكومة مادورو .