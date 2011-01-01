 الأرصاد: ارتفاع في الحرارة والرطوبة لمدة 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: ارتفاع في الحرارة والرطوبة لمدة 24 ساعة

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:06 ص

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم ولمدة 24 ساعة ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وقال -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الثلاثاء- إن «هذا الارتفاع في نسب الرطوبة سيؤدي إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية».

وأضاف أنه: «اعتبارًا من الغد ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى بشكل تدريجي، لتصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة يوم الجمعة المقبل».


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