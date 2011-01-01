الأرصاد: ارتفاع في الحرارة والرطوبة لمدة 24 ساعة

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم ولمدة 24 ساعة ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وقال -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الثلاثاء- إن «هذا الارتفاع في نسب الرطوبة سيؤدي إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية».

وأضاف أنه: «اعتبارًا من الغد ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى بشكل تدريجي، لتصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة يوم الجمعة المقبل».