طاقم تحيكم تونسي لإياب مباراة الزمالك وديكاداها في دوري الأبطال

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين طاقم تحكيم تونسي لمباراة الزمالك و نظيره ديكاداها الصومالي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات مباراة الإياب للدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يدير لقاء الإياب طاقم تحكيم تونسي بقيادة يسري بوعلي “حكم الساحة” ويعاونه كل من المساعد الأول أيمن إسماعيل والمساعد الثاني فوزي الجريدي وسيكون وليد الجريدي حكمًا رابعًا.

وكان مجلس إدارة الزمالك توصل لاتفاق مع إدارة نادي ديكاداها الصومالي على إقامة مباراتي الفريقين في جولتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر.

ويواجه الزمالك نظيره الصومالي في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.