قالت السفارة الأمريكية في برلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

وفي الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، اقترحت واشنطن تكثيف الجهود لحماية مضيق هرمز الذي يمر منه خمس النفط العالمي تقريبا.

وقالت متحدثة باسم السفارة ”طلبنا رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية. أكد أعضاء الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حرية الملاحة... سؤالنا هو: من سيحميها؟“.

وأكد متحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من اتفاق نووي دولي مع إيران العالم الماضي وعاودت فرض عقوبات على طهران. وزادت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في مضيق هرمز من تدهور العلاقات.

وهناك معارضة كبيرة بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، الشريك الأصغر لتحالف المحافظين الحاكم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، للمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة.

وقال نيلس شميت، وهو متحدث باسم الشؤون الخارجية للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي ”الحكومة الألمانية رفضت بالفعل المشاركة في المهمة العسكرية الأمريكية، العملية سينتينيل، لحماية الشحن بمضيق هرمز“.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة شتوتجارتر تسايتونج ”ينبغي أن يظل الأمر على هذا النحو وإلا فإن هناك خطر الانجرار لحرب ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة“.