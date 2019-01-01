المجلس العسكري السوداني: تعطيل الدراسة بالمدارس اعتبارا من غد الأربعاء

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وجه الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي بالسودان " صديق جمعة باب الخير "، ولاة الولايات المكلفين، بتعطيل الدراسة بكل المراحل التعليمية (ثانوي ، اساس ورياض أطفال) ابتداء من يوم غد الأربعاء ولحين اشعار آخر، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سانا).

جاء تعطيل الدراسية في أعقاب حادثة دموية وقعت في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال تظاهرات احتجاجية أمس الإثنين.

وقتل خمسة أشخاص، من بينهم أربعة طلاب، بطلق ناري خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية وسط المدينة.

وقام وفد من المجلس العسكري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان، وقف خلالها على الأوضاع، بينما قام وفد من قوى الحرية والتغيير بزيارة مماثلة إلى الأبيض .