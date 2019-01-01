 المجلس العسكري السوداني: تعطيل الدراسة بالمدارس اعتبارا من غد الأربعاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 11:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

المجلس العسكري السوداني: تعطيل الدراسة بالمدارس اعتبارا من غد الأربعاء

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 11:05 م

وجه الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي بالسودان " صديق جمعة باب الخير "، ولاة الولايات المكلفين، بتعطيل الدراسة بكل المراحل التعليمية (ثانوي ، اساس ورياض أطفال) ابتداء من يوم غد الأربعاء ولحين اشعار آخر، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية(سانا).

جاء تعطيل الدراسية في أعقاب حادثة دموية وقعت في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال تظاهرات احتجاجية أمس الإثنين.

وقتل خمسة أشخاص، من بينهم أربعة طلاب، بطلق ناري خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية وسط المدينة.

وقام وفد من المجلس العسكري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان، وقف خلالها على الأوضاع، بينما قام وفد من قوى الحرية والتغيير بزيارة مماثلة إلى الأبيض .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك