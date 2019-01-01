ضابط ليبي: العثور على 4 جثث لمهاجرين شرق طرابلس

أكد ضابط ليبي اليوم الثلاثاء ظهور جثث تعود لمهاجرين غير قانونيين في منطقة تاجوراء الواقعة بضاحية طرابلس الشرقية.

ورجح الضابط أيمن بلال، أحد ضباط مركز شرطة تاجوراء، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن تكون الجثث لمهاجرين غرق قاربهم قبل أيام قبالة سواحل الخمس شرق طرابلس وقد سحبتها الأمواج مدفوعة بتيارات شمالية شرقية ناحية الغرب.

وأكد ضابط آخر بالمركز، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، لـ (د. ب. أ )، العثور على أربع جثث لمهاجرين ذكور ، مشيرا إلى أن جثة واحدة منهم ظهرت في ميناء تاجوراء ، وثلاث جثث في مصايف منطقة ال 32 بتاجوراء.

وكان مدير فرع الهلال الأحمر في مدينة الخمس أسامة الفاضلي قد توقع في تصريح سابق لـ (د. ب. أ) خروج عشرات الجثث المفقودة من القارب ناحية القره بوللي و تاجوراء شرق طرابلس.

وأفاد الفاضلي أيضا بانتشال 66 جثة تم دفنهم أول أمس.

وبحسب إفادة بعض المهاجرين الناجين نقلها الفاضلي ، فقد كان على متن القارب الغارق 365 مهاجرا جرى إنقاذ 160 منهم وانتشال 66 ، فيما يعتبر البقية في عداد المفقودين.