مخاوف من عجز في التسليح البحري حال مشاركة القوات الألمانية في مهمة بالخليج

يتوقع مفوض شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، هانز-بيتر بارتلس، حدوث عجز في التسليح بالقوات البحرية الألمانية حال مشاركتها في مهمة حماية محتملة بالخليج.

وقال بارتلس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "من بين 15 فرقاطة، تمتلكها القوات البحرية، هناك حاليا سبع خارج الخدمة، ولم ينضم إلى الأسطول سوى سفينة واحدة جديدة".

وأضاف بارتلس أن البحرية الألمانية تمتلك فعليا حاليا تسع فرقاطات، بعضها يخضع للصيانة والبعض الآخر يُستخدم في التدريب.

وذكر بارتلس أن مشاركة ألمانيا في مهمة حماية بالخليج ممكنة من ناحية المبدأ، لكنها ستتسبب في قصور في مواضع أخرى، قائلا: "ستكون هذه مسألة تحديد أولويات سياسية، حيث سيؤدي ذلك إلى التخلف عن التزامات أخرى".