أنجولا والسويد تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي

أكدت أنجولا والسويد ضرورة العمل معا من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الأنجولي "جواو لورينكو" مع السفير السويدي لدى أنجولا "لينارت كيلاندر لاريسون".

وقال السفير السويدي إن الرئيس الأنجولي أجرى - خلال اللقاء - تحليلا لمستقبل علاقات التعاون مع السويد، مشيرا إلى أن المباحثات تركزت - بوجه خاص - على بحث سبل التعاون في مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل.

وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 12% خلال العام السابق، وأن مستوى التعاون بين البلدين ممتاز"، لافتا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين أنجولا والسويد - خلال عام 2018 - بلغت حوالي 15 مليون دولار.

تجدر الاشارة إلى أن السويد كانت من أوائل الدول، التي اعترفت باستقلال أنجولا، وحافظت على علاقات التعاون مع أنجولا منذ ذلك الحين، وقد ساعدت الحكومة السويدية على إقامة العديد من المشروعات في أنجولا، من بينها مشروع إنشاء أول مركز للتدريب في مجال صيد الأسماك بأنجولا، ومشروع لإمداد الكهرباء بمنطقة ديمبوس في إقليم بينجو.