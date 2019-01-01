4 من أبناء المصريين بالخارج يفوزون بمسابقة «الهجرة» لأجمل صورة لمصر

كرمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس، الفائزون بمسابقة «أجمل صورة فى مصر ضمن مباردة «هنعيشها مصر»، والتى تتضمن نشر أجمل صور عن مصر على مواقع التواصل الاجتماعى، وهم: «سلمى ياسر عمار» فى المركز الأول، «أدهم خالد أسامة مصطفى» فى المركز الثانى، «معاذ محمد عبدالقادر إبراهيم» فى المركز الثالث، «مريم ريتشارد نخلة» فى المركز الرابع.

ونظمت الوزارة المسابقة في إطار فاعليات المعسكر الثالث لأبناء المصريين فى الخارج بمدينة شرم الشيخ، الأسبوع الماضى، والذي جرى تنظيمه تحت شعار «Come With A Friend»، ليضم لأول مرة عائلات مصرية بالخارج، كما اشتمل على زيارة لمحمية رأس محمد الرائعة، وعدد من الأماكن السياحية فى جنوب سيناء، بهدف حث الأطفال على الفخر بوطنهم مصر وجمالها الساحر وطبيعتها الخلابة، مقدمة الشكر لكل المنظمين والمشاركين فى المعسكر.

وأكدت الوزيرة أن إقامة المعسكرات الصيفية يساعد بشكل كبير فى رفع الوعى ‏بين الشباب وزيادة الانتماء، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة‎، مضيفة أن الحكومة تبذل كل مساعيها لتحقيق الانطلاقة المرجوة التى تليق بالدولة المصرية، مستكملة «إننا نسعى حاليا إلى التعاون من أجل النهوض بمصر فى كل المجالات لمواجهة حروب على كل المستويات إعلاميا وثقافيا وسياسيا وغيرها».

من جهتهم أعرب الفائزون بالمسابقة عن سعادتهم بالمعسكر الذى نظمته الوزارة بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن زيارتهم للعديد من الأماكن التاريخية والثقافية فى مصر خلال إجازتهم الصيفية، مؤكدين حرصهم على نقل الثقافة المصرية من خلال الصور التى التقطوها وإعادة نشرها بين أصدقائهم فى الخارج.

وأضافوا لـ«الشروق»، أنهم يشاركون فى معسكرات الوزارة على مدى عامين، مشيرين إلى أن الصور التى التقطوها كانت تتضمن أنشطتهم خلال المعسكر فضلا عن زيارتهم للأماكن السياحية والتراثية المختلفة، إلى جانب مشاركتهم مع أصدقائهم جلسات السمر وتبادل النقاشات.