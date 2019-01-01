 تعليق الدراسة في السودان لأجل غير مسمى - بوابة الشروق
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تعليق الدراسة في السودان لأجل غير مسمى

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:06 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام سودانية، مساء الثلاثاء، أنه تم تعليق الدراسة في السودان لأجل غير مسمى.


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