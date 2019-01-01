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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام سودانية، مساء الثلاثاء، أنه تم تعليق الدراسة في السودان لأجل غير مسمى.