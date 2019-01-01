بوتين يحيل اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين إلى مجلس الدوما للتصديق عليها

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين للتصديق عليها.

وذكر الكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا تكرس نظام الملاحة والاستخدام الجماعي لبحر قزوين، وآليات تحديد حدود المياه الإقليمية ومناطق صيد الأسماك، وترسيم قاع بحر قزوين وباطن أرضه في قطاعات معينة، بالإضافة إلى شروط مد الكابلات وخطوط الأنابيب تحت الماء وغيرها من قضايا التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين، وعدم وجود قوات مسلحة أجنبية في حوض بحر قزوين.

يُذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (روسيا - إيران - كازاخستان - أذربيجان - تركمانستان) قد وقعوا في أغسطس 2018 خلال قمتهم في مدينة أكتاو بكازاخستان على اتفاقية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية.

كما تتضمن هذه الاتفاقية عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر، حيث تقدر الثروات الطبيعة في بحر قزوين بأكثر من 90 مليار برميل من النفط ونحو 300 ألف مليار م3 من الغاز الطبيعي.

يذكر أن بحر قزوين هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كم2 وهو أكبر بحر مغلق في العالم، حيث يبلغ طوله 1200 كم وعرضه 300 كم وأقصى عمق له 1023 مترًا.