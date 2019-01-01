مسؤول تنفيذي: موانئ دبي العالمية تخطط لزيادة طاقتها في ميناء تركي

قال كريس آدمز الرئيس التنفيذي للوحدة التركية لموانئ دبي العالمية إن الشركة المتخصصة في إدارة الموانئ تخطط لزيادة طاقتها في ميناء ياريمكا بغرب تركيا بنسبة 30 في المئة، من خلال استثمار 50 مليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2020.

وذكر آدمز، متحدثا للصحفيين في اسطنبول، إن موانئ دبي العالمية تتطلع أيضا للاستحواذ على أصول تركية أخرى، لكنها تنتظر السعر المناسب.

وتابع ”سنكون على استعداد للنظر في استحواذات بالسوق التركية إذا ظهرت فرص.

”هناك لاعبون محليون مستعدون للتخارج من القطاع، لكن مضاعفاتهم لا تزال عالية جدا. وهذا لا يجدي نفعا في البيئة الحالية“.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن موانئ دبي العالمية ياريمكا، وهي استثمار بقيمة نحو 550 مليون دولار، تعد واحدا من أكبر مرافئ الحاويات في خليج إزميت بمنطقة قوجه ايلي في شمال غرب تركيا.