 موسكو: ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري - بوابة الشروق
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موسكو: ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري

أ.ش.أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 3:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 3:50 م

 

أعلنت موسكو عن ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في النصف الأول من العام الجاري بمقدار مرة ونصف عن مثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الروسية اليوم الثلاثاء أن نتائج النصف الأول من عام 2019 تُظهر زيادة عدد الجرائم، التي تم التحقيق فيها والمتعلقة باستخدام تقنيات الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية، بمقدار مرة ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن عدد القضايا الجنائية مكتملة الجريمة ذات الطابع الاقتصادي، وكذلك في مجال منظومة الصناعة العسكرية، زاد أيضا في النصف الأول من هذا العام.


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