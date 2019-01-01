أزمة المهاجريين السوريين في تركيا بين المتاجرة بهم دوليا والتنكيل بهم داخليا

على مدار سنوات ومنذ اندلاع الصراع السوري، لم يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المتاجرة بأزمة اللاجئين السوريين الذين فروا من ويلات الحرب إلى الأراضي التركية؛ ظنا منهم أنهم سيجدون وطنًا بديلًا.

بعد تصريحاته بأن تركيا بمثابة البلد الثاني اللاجئين السوريين، ووعوده خلال مأدبة إفطار أقيمت في يوليو 2017 بمشاركة أسر تركية وعائلات سورية لاجئة في ولاية كليس الحدودية مع سوريا، بوجود إجراءات تتخذها وزارة الداخلية التركية بخصوص منح الجنسية التركية لمن يرغب من اللاجئين السوريين، سرعان ما سقط القناع عن وجه أردوغان، وتكشفت الحقائق بعد أن أعلن أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن 3 ملفات، هي: (التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، وإلغاء العلاج المجاني للاجئين داخل المستشفيات).

جاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب "العدالة والتنمية" بتاريخ 14 يوليو 2019 لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، وقال الرئيس التركي: "كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لم يكن بإمكاننا أن نتجاهل ما كان يحدث وفتحنا لهم أبوابنا، تخيلوا لو حدث لنا مثلهم، من الذي سيساعدنا"، مضيفا: "لكن على كل حال، الآن سيكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد، سنتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه".

قالت مديرية الإعلام في ولاية إسطنبول، في بيان، إن السوريين المسجلين في ولايات أخرى تحت الحماية المؤقتة سيتم منحهم مهلة مؤقتة تستمر حتى 20 أغسطس المقبل ليعودوا إلى تلك الولايات، وبعد انقضاء المهلة سيتم ترحيل من يتم ضبطه بدون إذن سفر إلى الولاية المسجل فيها.

أما السوريون الذين لا يملكون حق الإقامة الشرعية في إسطنبول، فسيتم ترحيلهم إلى ولايات تركية أخرى أو إعادتهم إلى أوطنهم وفقا لتعليمات وزارة الداخلية التركية.

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا يبلغ نحو 3 ملايين و600 ألف، موزعين على عدة مدن حدودية، بالإضافة إلى مخيمات اللجوء على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، كما أن إسطنبول تعتبر من أكثر المدن التركية إيواء للاجئين السوريين، حيث بلغ عددهم في هذه المدينة فقط 563 ألف شخص، إذ يعاني معظمهم من تدهور الأوضاع المعيشية.

وترصد "الشروق" -في التقرير التالي- الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون السوريون المتواجدون في تركيا.

1- ترحيل اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري

بدأت السلطات التركية في ترجمة تصريحات أردوغان على أرض الواقع، إذ بعد الاجتماع الأخير بأيام قليلة، بدأت عناصر من قوات الشرطة والأمن في تركيا في شن حملة مداهمات للمحلات السورية، للتدقيق في إقامات السوريين وتراخيص العمل، كما أنها بدأت في توقيف السوريين في الشوارع واعتقالهم، ورحلت السلطات التركية 400 لاجئ سوري من إسطنبول إلى سوريا، وسط مخاوف من استمرار الحملة وترحيل المزيد مما قد يعرض حياتهم للخطر.

2- حصر إقامة السوريين في المناطق الحدودية

أعلنت السلطات التركية اعتقال نحو 4500 مهاجر في إسطنبول أغلبهم من السوريين، في إطار حملة استهدفت المهاجرين في تركيا، وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن عمليات الاعتقال تطال السوريين غير المسجلين ويتم إرسالهم إلى مخيمات اللاجئين على الحدود السورية، حيث يعاني أغلبية السوريين في تركيا من حصر إقامتهم على المدن الحدودية أو في مخيمات اللاجئين.

3- إلغاء العلاج المجاني للسوريين في المستشفيات التركية

تناقلت مواقع صحفية ونشطاء سوريون قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "ستوقف الخدمات الطبية المجانية المقدمة للسوريين"، في خطوة قال عنها رئيس مكتب "الصليب الأحمر" في تركيا، كريم كينيك إنها "الأكثر خطورة بين القرارات".

4- استغلال اللاجئين ونهب أموالهم

شهدت السنوات الأخيرة تعرض عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا إلى عمليات استغلال غير قانونية، حيث أفادت مصادر حقوقية بأنه يتم تجاهل كل حقوق اللاجئين الأساسية.

وأضافت المصادر أن اللاجئين يشتغلون في كل المجالات مثل الفلاحة وإصلاح السيارات والتعدين والبناء، إلا أنهم يتقاضون أجورا منخفضة ولا يستفيدون من الامتيازات التي يكفلها لهم قانون الشغل، ولا يحصل هؤلاء العاملون على حقوقهم الأساسية في العمل.

فيما اتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض يلديريم قايا، في إحدى جلسات البرلمان النظام التركي بالاستيلاء على أموال اللاجئيين، حيث قال إن مديرية التعليم في مقاطعة كاغيت هانة لم تستخدم 2 مليون ليرة مخصصة لمشروع التعليم المتنقل للأطفال السوريين في مكانهم، وقال إن الحكومة التركية تنهب الأموال بدعوى مساعدة السوريين.

5- استغلال سياسي لأزمة إنسانية

تعددت الاتهامات لأردوغان باستثمار ملف اللاجئين السوريين في خدمة سياسته الداخلية، بالإضافة إلى سياسته الإقليمية والدولية.

ونظرا لاستضافة تركيا ملايين اللاجئين السوريين، فهي تضغط بهم على أوروبا من جهة بتخويفها من فتح المجال أمامهم للعبور إلى الدول الأوروبية.