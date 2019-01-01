ضياء السيد: قرار اتحاد الكرة يهدد المواهب في مصر

انتقد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بقيد 4 لاعبين أجانب في القائمة المحلية بالإضافة إلى اعتبار أيى لاعب من شمال إفريقيا لاعب محلي بخلاف الرباعي الأجنبي.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" اليوم الثلاثاء:" قرار اتحاد الكرة المتعلق باللاعبين الأجانب يهدد ظهور المواهب في مصر، وفرص مشاركة اللاعبين الناشئين مع أنديتهم ستنعدم بعد تطبيق هذا القرار".

وأضاف مدرب المنتخب السابق:" لا أفهم لماذا خرج اتحاد الكرة بهذا القرار، هناك عدد كبير من اللاعبين والمواهب تفتقد الحصول على فرصة، ولنا في ذلك مثال مصطفى محمد مهاجم الزمالك أحد أفضل مهاجمي الجيل الحالي الذي ستجدد إعارته مرة أخرى رغم أنه يتفوق على عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون في مركزه".