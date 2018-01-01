ارتفاع ثقة المنتجين في هولندا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المنتجين في هولندا خلال يوليو الحالي بعد تراجعها في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر ثقة المنتجين خلال الشهر الحالي إلى 3.9 نقطة مقابل 3.3 نقطة خلال يونيو الماضي. كان المؤشر قد سجل في مايو الماضي 4.7 نقطة.

يذكر أن متوسط قراءة المؤشر خلال 20 عاما يبلغ نقطة واحدة. وكان المؤشر قد ارتفع في فبراير 2018 إلى 10.9 نقطة مسجلا أعلى مستوى له، في حين سجل أقل مستوى له على الإطلاق في فبراير 2009 عندما بلغ سالب 23.5 نقطة بحسب مكتب الإحصاء المركزي.

وكانت شركات التصنيع أقل تشاؤما خلال يوليو الحالي بشأن النشاط المتوقع للقطاع مع توقع ارتفاع مخزونها من السلع تامة الصنع.