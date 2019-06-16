إيطاليا تستعين بوجوه جديدة في قيادة منتخبات الشباب

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين دانييلي فرانكتشيني مدربا لمنتخب الشباب تحت 20 عاما.

كما أعلن الاتحاد تعيين البرتو بوليني مدربا لمنتخب الشباب تحت 19 عاما.

وتولى فرانكتشيني تدريب منتخب الشباب الإيطالي تحت 19 عاما بعد عامين قضاهما في قيادة منتخب الشباب تحت 18 عاما.

على الجانب الأخر سبق لالبرتو بوليني المدرب الجديد لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، تدريب أندية ليتشي وسالرنيتانا ومودينا.

وتولى كارمين نونزياتا تدريب منتخب تحت 18 عاما فيما تولى دانييلي زوراتو تدريب منتخب تحت 17 عاما.

واصبح بيرناردو كورادي المدرب الجديد لمنتخب تحت 16 عاما فيما ظلت باتريشيا بانيكو في قيادة منتخب تحت 15 عاما، بعدما اصبحت أول سيدة في إيطاليا تتولى تدريب منتخب للرجال.