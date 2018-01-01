إصدار نحو 9 آلاف تأشيرة لأقارب لاجئين ذوي وضعية حماية مؤقتة بألمانيا

ذكرت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه منذ بدء إعادة إدخال مبدأ لم شمل الأسرة في ألمانيا بقواعد جديدة قبل عام تقريبا، حصل نحو تسعة آلاف شخص من أقارب لاجئين ذوي وضعية حماية محدودة على تأشيرة دخول لألمانيا.

وأوضحت الوزارة لـ (د.ب.أ) أنه تم إصدار إجمالي 8758 تصريح دخول لمثل هؤلاء الأشخاص في الفترة بين أغسطس عام 2018 وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن اللائحة الجديدة لمبدأ لم شمل الأسرة دخلت حيز التنفيذ قبل عام، ويتم بموجبها السماح "للحاصلين على حماية مؤقتة" أيضا –عادة لاجئ الحروب الأهلية- باستقدام ذويهم إلى ألمانيا.

وكان تم تعليق العمل بمبدأ لم شمل الأسرة بالنسبة للاجئين ذوي وضعية حماية مؤقتة في ألمانيا، في عام 2016، ولكن ذلك أصبح ممكنا من جديد منذ شهر أغسطس عام 2018.

وقد توصل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا إلى ذلك بعد مفاوضات شاقة، إلا أنه وضع حدا أقصى شهريا لتطبيق مبدأ لم شمل الأسرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، بمقدار ألف شخص شهريا.

يذكر أنه لم يتم استنفاد الحصة الإجمالية للعدد خلال الأشهر الخمسة الأولى. ولكن في الفترة بين ديسمبر ومايو تم إصدار أكثر من ألف تأشيرة شهريا. وفي يونيو تم إصدار 804 تأشيرات.

وتراقب الهيئة الاتحادية الإدارية ألا يتم إصدار أكثر من ألف تصريح شهريا. ولكن نظرا لحدوث تأخير في الوقت بين المراحل المختلفة للإجراءات، يمكن أن يحدث أن يتم إصدار أكثر من ألف تأشيرة في بعض الأشهر.

وتستلم القنصليات الألمانية في الخارج طلبات لم شمل الأسرة، وتقوم هيئات شؤون الأجانب في ألمانيا بفحصها.