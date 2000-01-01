فيتنام تسلم نحو 380 صينيا لبلادهم بعد القبض عليهم بتهمة المقامرة غير المشروعة

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ستسلم الشرطة الفيتنامية نحو 380 صينيا مشتبها بهم لبلادهم بعد القبض عليهم بتهمة إدارة شبكة مقامرة غير قانونية في مدينة هاي فونج الساحلية، حسبما أفادت تقارير إعلامية رسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "توي تري" عن الشرطة قولها، إنه سيتم تسليم المشتبه بهم للسلطات الصينية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين.

وذكر تقرير الصحيفة أنه سيتم نقل المشتبه بهم إلى الصين برا. ولم يتم بعد الإعلان عن يوم محدد للتسليم.

وتم القبض على الرعايا الصينيين في هاي فونج يوم السبت الماضي عندما داهمت الشرطة العديد من المباني في حي ديونج كينه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على آلات وأجهزة مصممة لأنشطة المقامرة عبر الإنترنت، بما في ذلك نحو 2000 هاتف ذكي و533 جهاز كمبيوتر محمول ونقود وأجهزة صراف آلي (إيه.تي.إم).

وقالت الشرطة إن الشبكة نجحت في إجراء معاملات قيمتها تزيد على 3 مليارات يوان صيني (435 مليون دولار).