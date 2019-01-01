محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أن الدولة تسير بخطى مدروسة وواثقة نحو تنمية مستدامة تشمل كافة الفئات بكل المناطق، مع إعطاء الأولوية للفئات والشرائح والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه بالفعل بدأت تلك الجهود تسفر عن نتائج فعلية على أرض الواقع، حيث تتضافر كافة الجهود في منظومة وفريق عمل واحد، لتوفير حياة كريمة في إطار رؤية مصر التنموية 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك و خريطة الفقر 2017/2018، والذي عقد بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي حضور وزراء: "التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، المالية، التموين، التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين، وعدد من الأساتذة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلي المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة وغيرهم.



وأكد محافظ بني سويف على أهمية المؤتمر الذي سيدعم أجهزة الدولة بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الهامة والدقيقة، والتي من خلالها يتم تحديد الأولويات، وتوجيه بوصلة التنمية للفئات والمناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تدعم نظم التقييم لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة؛ لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمنظومة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.